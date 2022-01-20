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Hakkari'de taşımalı eğitime kar engeli

20.01.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de taşımalı eğitime kar engeli

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde 21 Ocak cuma günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

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