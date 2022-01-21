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Hakkari'de terör mağduru aileler HDP önünde eylem yaptı

21.01.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de terör mağduru aileler HDP önünde eylem yaptı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan terör mağduru aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine, dondurucu soğuğa rağmen bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri Diyarbakır anneleriyle omuz omuza evlat nöbetinde" yazılı pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP binası önüne kadar yürüdü.

Eylemlerinin 25. haftasında da soğuk havaya aldırış etmeden terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalışarak bir süre oturma eylemi yaptı.

Eyleme destek için Şemdinli'den yakınlarıyla gelen Melek Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, dağa kaçırılmış, kandırılmış çocuklarına kavuşmak ve seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye seslendiklerini belirten Çiftçi, "Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm halkımız artık uyansın. PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün." dedi.

Çocuklarının dönmesi için birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Çiftçi şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle 'teröre son' diyoruz, teröre lanet ediyoruz. Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır; bizlere katılın, bu haklı davamızı büyütelim. Çocuklarımızla mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır."

Aileler, açıklamanın ardından HDP ile terör örgütü aleyhine slogan attı.

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