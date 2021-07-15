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Hakkari'de terör mağduru aileler konutlarına kavuşuyor

15.07.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de terör mağduru aileler konutlarına kavuşuyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör mağdurları için yaptırılan 3 bin 63 konuttan 506'sının daha hak sahiplerine teslimi için kura çekimi yapıldı.

Huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla 5 yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik ilçede başlatılan, "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu'nun" ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Esenyurt Mahallesi'nde doğal gaza uyumlu, çevre düzenlemeleri, park, taziye evi, cami, okul ve iş yerleri ile modern standartlarda yaptırılan 3 bin 63 konuttaki çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Önceki kura çekiminden 1, 2 ve 3. bölgelerden kalan 35 konut ile 4. bölgede tamamlanan 471 konut için Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinin Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi.

Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde içeriye alınırken, salonda yoğunluk oluşmaması için dışarıda ses sistemi kuruldu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar, yaptığı açıklamada, PKK'lı teröristlerin çukur eylemleri nedeniyle kentteki vatandaşların mağduriyet yaşadığını anımsattı.

Hasar tespit çalışmaları kapsamında evleri ağır hasar gördüğü belirlenen vatandaşlar için TOKİ tarafından 5 bölgede 3 bin 63 konut ihalesinin 2016'da yapıldığını hatırlatan Yakar, yapılan proje revizyonunda 39 daire daha artırılarak bu sayının 3 bin 102'ye çıktığını aktardı.

1, 2 ve 3. bölgelerde boş kalan 35 ve 4. bölgede 471 olmak üzere toplamda 506 konut için vatandaşların taleplerinin alındığını ifade eden Yakar, şunları kaydetti:

"Bugün Yüksekova noterince hak ve hakkaniyet çerçevesinde şeffaf bir şekilde kura çekimleri yapılacaktır. Yüksekova noteri tarafından çekilecek kura sonuçlarına göre hak sahipliğini kazanan vatandaşlarımıza noter tarafından gelecek listeye göre anahtar teslimleri yapılacaktır. Buradaki çalışmalarda emeği geçen başta devlet büyüklerimize, sahada gecesini gündüzüne katan çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Kura çekimine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı da katıldı.

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