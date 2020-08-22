Hakkari'de terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör mağdurları için yaptırılan 3 bin 63 konuttan 986'sının daha hak sahiplerine teslimi için kura çekimine başlandı.

Huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla 4 yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik ilçede başlatılan, "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Esenyurt Mahallesi'nde modern standartlarda yaptırılan 3 bin 63 konuttaki çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Önceki kura çekiminden kalan 1. bölgedeki 69 ile 2. ve 3. bölgedeki 899 konut için Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülen vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak içeri alındı.

Salonda yoğunluk oluşmaması için dışarıda ses sistemi kurularak vatandaşların kura çekimlerini takip etmeleri sağlandı.