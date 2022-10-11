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Hakkari'de terör operasyonunda el bombaları ve mühimmat ele geçirildi

11.10.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de terör operasyonunda el bombaları ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el bombaları ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Merkez ilçe kırsalına dün operasyon düzenleyen ekipler, tespit ettikleri sığınıkta RPG-7 roketatar, 14,5 milimetre çapında 629 mühimmat, 7 savunma ile 4 taarruz tipi el bombası, 18 roketatar sevk fişeği ve 8 antitank roketatar mühimmatı ele geçirdi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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Hakkari mühimmat operasyon

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