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Hakkari'de terör operasyonunda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 04.05.2020 12:00 | Son Güncelleme

Hakkari'de terör operasyonunda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı düzenekleri ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 29-30 Nisan'da Şemdinli ilçesi Tütünlü Köyü ve Seve Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği,
77 metre kablo,
pil bloğu, 2 küçük pil,
T40 bomba atar mühimmatı,
2 fünye,
akü,
2 güç kaynağı,
AK-47 kalaşnikof şarjörü ve bu silaha ait 30 fişek,
23 metre infilaklı fitil, 9 koli bandı,
25 kilogram amonyum nitrat,
2 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Patlayıcılar, ekiplerce imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
hakkari Mühimmat oprasyon terör ögütü PKK

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