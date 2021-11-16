Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mağaralara gizlenmiş silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğünün desteği ile bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla "Eren-14/Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi/Han Yaylası-2 Operasyonu"nu başlattı.

1240 personelin katılımıyla yürütülen operasyonda dün yapılan hareketli pusu, dinleme, keşif, gözetleme ve arama faaliyetinde iki mağara tespit edildi.

Aramada, mağaralara gizlenmiş 5 kilogram amonyum nitrat, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 48 şarjör, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, mavzer tüfeği, el bombası, iki RPG-7 anti personel mühimmatı, iki RPG-7 roketatar sevk fişeği, 295 uçaksavar mühimmatı, 14,5 milimetrelik 116 doçka mühimmatı, 23 milimetrelik 345 doçka mühimmatı, 10 biksi mühimmatı, 7,62 milimetrelik 318 mühimmat, kalıp patlayıcı madde, 2 metre saniyeli fitil, iki küçük tüp, kamuflaj sırt çantası, 6 pil bloğu, hilti ucu, 4 metre kablo, 2 led ampul, 4 cepli kütüklük ve patlayıcı yapımında kullanılan düdüklü tencere bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.

