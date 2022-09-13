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Hakkari'de terör örgütüne yardım eden şüpheli yakalandı

13.09.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de terör örgütüne yardım eden şüpheli yakalandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de "silahlı terör örgütüne yardım yataklık etmek" ve 'tasarlayarak adam öldürmek" suçundan bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün merkez ilçe kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etmek" ve "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan şüpheli V.T'yi gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari operasyon

Hakkari Namaz Vakitleri 13 Eylül Salı

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Sabah
05:38
Öğle
12:06
İkindi
15:38
Akşam
18:24
Yatsı
19:41
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

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