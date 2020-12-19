Hakkari’de tıkanan eski menfez yenilendi

Hakkari’de dere yatağı üzerinde tıkanan menfez belediye ekipleri tarafından yerinden sökülerek yerine yenisi döşendi.

Bulak Mahallesi Av. Muhsin Zeydan Caddesi üzerinde bulunan dere yatağı üzerindeki eski menfezin tıkanması üzerine belediye fen işleri müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısıtlamadan dolayı caddenin boş olmasından faydalanan Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kanalizasyon ve içme suyu ekipleri sabah saatlerinde belediye hizmet binası arkasındaki caddeye gelerek çalışma başlattı. Caddeye güvenlik şeridi çeken belediye ekipleri, dere yatağı üzerindeki eski menfez iş makinesi yardımı ile yıkılarak yerine yenisi döşendi. Menfezden geriye kalan enkaz ise iş makineleri ile kent dışına çıkartıldı. Söz konusu menfezin her defasında tıkandığını belirten mahalle sakinleri, belediye ekiplerinin menfezi yenilemesi ile birlikte bu sıkıntıdan kurtulduklarını belirttiler. İki günlük kısıtlamadan faydalanan belediye ekipleri, kendin bir çok noktasındaki çalışmalarını ise aralıksız olarak sürdürüyor.

