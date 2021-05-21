YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de toprağa gömülü 22 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'de toprağa gömülü 22 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

21.05.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de toprağa gömülü 22 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava destekli operasyonda 22 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İhbar üzerine ekiplerce Yüksekova ilçesine bağlı Bölük köyüne düzenlenen hava destekli operasyonda toprağa gömülü 22 kilo 900 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendiPençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova

Hakkari Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cuma

İmsak
03:05
Sabah
04:44
Öğle
12:07
İkindi
15:57
Akşam
19:19
Yatsı
20:52

Hakkari Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Cuma

Yagmur Ezcanesi Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Vereseli Naiboğlu Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.