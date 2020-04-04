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Hakkari’de trafik kazası: 5 yaralı

HAKKARİ HABERLERİ  | 04.04.2020 10:10 | Son Güncelleme

Hakkari’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Yeni Mahalle yolu üzerinde bulunan Fatih Kışlası yakınlarında meydana geldi.

Hakkari’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Yeni Mahalle yolu üzerinde bulunan Fatih Kışlası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsün ismi öğrenilemeyen 30 AK 244 otomobil, çarşı merkezine doğru gelirken, karla karışık yağmur ve yolun kaygan olmasından dolayı yoldan çıkarak 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından dere yatağı içine yuvarlandı. Kaza sonrası araçta sıkışan 5 kişi emniyet, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların müşahede altına alındığı belirtildi.

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