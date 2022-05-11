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Hakkari'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

11.05.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Abdulkadir Kılıç, törenle memleketine uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Emniyet Müdürlüğünde görevli Kılıç için kurumun bahçesinde tören düzenlendi.

Kılıç'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Sivas'a gönderildi.

Törene, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, müdür yardımcıları, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, polis ve askerler katıldı.

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