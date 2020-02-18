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Hakkari’de U18 Erkekler Basketbol Turnuvası

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.02.2020 10:33 | Son Güncelleme

Hakkari’de U18 Erkekler Basketbol Turnuvası, 5 kulüpten 60 sporcunun katılımıyla yapıldı.Çekişmeli geçen müsabakaların sonunda Hakkari Milli Eğitim Spor Kulübü, U18 Erkekler Basketbol Şampiyonu oldu.

Hakkari’de U18 Erkekler Basketbol Turnuvası

Hakkari’de U18 Erkekler Basketbol Turnuvası, 5 kulüpten 60 sporcunun katılımıyla yapıldı.
Çekişmeli geçen müsabakaların sonunda Hakkari Milli Eğitim Spor Kulübü, U18 Erkekler Basketbol Şampiyonu oldu. Milli Eğitim Spor Kulübü, ileri ki tarihlerde Van’da yapılacak olan bölge şampiyonasında Hakkâri’yi temsil edecek.
Türkiye Basketbol Federasyonu Temsilcisi Yakup Aktaş, günden güne büyüyen basketbol ilgisinin sevindirici bir gelecek vaat ettiğini söyledi. Aktaş, “Hakkari’de ‘basketbol oynamayan kalmayacak’ sloganı ile yola çıktığımız ve bu hedefe ulaşmak için bizlerden desteklerini esirgemeyen Valimiz İdris Akbıyık, her konuda imdadımıza koşan gençliğin ağabeyi AK Parti İl Başkanımız Emrullah Gür’e ve bütün yetkililere teşekkür ediyoruz” dedi.

Hakkari’de U18 Erkekler Basketbol Turnuvası

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