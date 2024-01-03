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  4. Hakkari'de üs bölgelerinin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele ediliyor

Hakkari'de üs bölgelerinin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele ediliyor

03.01.2024 14:17 | Son Güncelleme:
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

Hakkari'de üs bölgelerinin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele ediliyor

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından bazı üs bölgelerinin yolunun kapandığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin söz konusu yollarda çalışma yaptığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı üs bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerimizin ulaşımının sağlanması için başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerimiz, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu bazı üs bölgelerinin yolunda özveriyle görev yapıyor."

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