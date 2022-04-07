Hakkari'de üs bölgesi yollarında 8 metre karla mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu iki üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu Göllerbaşı ve Varkavik Üs bölgeleri yolunun açılması için çalışmalarını aralıksız sürüyor.
Ekipler, iş makineleriyle yürüttükleri zorlu çalışmaları cep telefonuyla kaydetti.
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