YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de üs bölgesi yollarında 8 metre karla mücadele

Hakkari'de üs bölgesi yollarında 8 metre karla mücadele

07.04.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de üs bölgesi yollarında 8 metre karla mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu iki üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu Göllerbaşı ve Varkavik Üs bölgeleri yolunun açılması için çalışmalarını aralıksız sürüyor.

Ekipler, iş makineleriyle yürüttükleri zorlu çalışmaları cep telefonuyla kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkarili aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdüHakkarili aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
GÜNCELLEME - Silivri'de bariyerlere çarparak devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdiGÜNCELLEME - Silivri'de bariyerlere çarparak devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi
Kırşehir'de polislerden kan bağışına destekKırşehir'de polislerden kan bağışına destek
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 7 Nisan Perşembe

İmsak
04:12
Sabah
05:35
Öğle
12:12
İkindi
15:49
Akşam
18:40
Yatsı
19:58
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun ömrünü bakın neye borçlu...

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun ömrünü bakın neye borçlu...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Adeta süper besin: Egzamayı iyileştirir, kabızlığı giderir...

Adeta süper besin: Egzamayı iyileştirir, kabızlığı giderir...

Halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor

Halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.