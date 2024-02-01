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Hakkari’de usta öğreticilere AFAD farkındalık eğitimi

İHA İHA
01.02.2024 11:39 | Son Güncelleme:
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Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki usta öğreticilere, afet farkındalık ve yangın söndürme eğitimi verildi.

Hakkari’de usta öğreticilere AFAD farkındalık eğitimi

Müdürlüğün konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, afet anında, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler konusundan bilgiler verildi. Afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar olmak üzere 3 temel başlık altında verilen eğitimde, yapısal ve yapısal olmayan riskler, bunları azaltmanın yolları, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afetlerden sonraki ilk 72 saate hazırlıklı olmak için ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantası hazırlamanın önemi, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler detaylı olarak ele alındı.

AFAD Müdürlüğü, bu ve benzeri eğitimlerin devam edeceğini duyurdu.

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkilileri ise Hakkari AFAD İl Müdürlüğü personelleri tarafından kurum çalışanlarına ve usta öğreticilere afad farkındalık ve yangın söndürme eğitimi verildiğini belirterek kendilerine teşekkür ettiler.

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