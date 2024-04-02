Hakkari'de uyuşturucu şüphelisi İran uyruklu 2 kişi kaçma hazırlığı yaparken yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince farklı tarihlere düzenlenen operasyonlarda 245 kilo 164 gram sentetik uyuşturucu, 18 kilo 852 gram eroin, 24 kilogram morfin, 11 kilogram esrar, 62 kilo 168 gram skunk ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucularla ilgili şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatan ekipler, dün Yüksekova ilçesi kırsalında yasa dışı yollardan sınır dışına kaçma hazırlığı yapan İran uyruklu 2 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.





