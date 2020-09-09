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Hakkari’de yaban keçileri şehre indi

HAKKARİ HABERLERİ  | 09.09.2020 12:50 | Son Güncelleme

Hakkari’de yüksek dağlarda görülün yaban keçileri bu defa kent merkezinde sürü halinde görüntülendi.Yaklaşık bir yıl önce Sümbül Dağı zirvesinde görünen ve önceki günlerde ise Hakkâri-Van girişinde görüntülenen yaban keçileri kentte gelmeye devam ediyor.

Hakkari’de yüksek dağlarda görülün yaban keçileri bu defa kent merkezinde sürü halinde görüntülendi.
Yaklaşık bir yıl önce Sümbül Dağı zirvesinde görünen ve önceki günlerde ise Hakkâri-Van girişinde görüntülenen yaban keçileri kentte gelmeye devam ediyor. Hakkari-Van girişinde bulunan Tekser-Seresola mevkiindeki dere yatağında ilerleyerek mahallenin içine doğru gelen yaban keçileri, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Son günlerde dağlarda durmayan yaban keçilerinin şehirde sıkça görüldüğünü belirten mahalle sakinleri, hayvanların zarar görmemesi için ilgili birimlerin takip altına alınması gerektiğini söylediler.

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Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Bulutlar Eczanesi
Yuksekova
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