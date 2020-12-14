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Hakkari’de yağmur ve sis etkili oldu

HAKKARİ HABERLERİ  | 14.12.2020 11:59 | Son Güncelleme

Hakkari’de akşam saatlerinde etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini sisli havaya bıraktı.Hakkari’de dün akşam saatlerinde aninden başlayan yağış kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı.

Hakkari’de yağmur ve sis etkili oldu

Hakkari’de akşam saatlerinde etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini sisli havaya bıraktı.
Hakkari’de dün akşam saatlerinde aninden başlayan yağış kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesinin yer yer 5 metrenin altına düştüğü Hakkari’de, yağışlar belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yağışların sağanak yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklendiği ifade edilerek, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiği belirtildi.

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