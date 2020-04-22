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Hakkari’de yağmur yağışıyla dere taştı

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.04.2020 19:51 | Son Güncelleme

Hakkari’de etkili olan kuvvetli yağışla birlikte debisi yükselen Serink Deresi taştı.Berçelan Mahallesi’nden geçen Serink Deresi, yağışlarla birlikte taşarak yolları gölete çevirdi.

Hakkari’de etkili olan kuvvetli yağışla birlikte debisi yükselen Serink Deresi taştı.
Berçelan Mahallesi’nden geçen Serink Deresi, yağışlarla birlikte taşarak yolları gölete çevirdi. Sel sularının yükselmesiyle birlikte derenin öteki yakasında bulunan Salih Kurt’a ait 3 katlı ev ise tehlike altında kaldı. Öğle saatlerinde başlayan yağışların derenin taşmasına neden olduğunu ifade eden Salih Kurt, ‘Öğle saatlerinde aralıklarla yağmur ve dolu yağmaya başladı. Akşam üstü ise kuvvetini artıran yağmurlar evimizin önünden geçen derenin taşmasına neden oldu. Şu an evimizin tek geçişi olan köprümüz sular altında. Evlerimizden çıkamıyoruz. Muhtemelen sel sularının getirdiği kayalar köprünün altında birikti ve bu yüzden köprünün üzerinden aşıyor. Yetkilere durumu bildirdik. Umarım en kısa zamanda dere temizlenir. Aksi halde evime zarar gelebilir" diye konuştu.

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