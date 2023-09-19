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Hakkari'de yaralı bulunan ayının tedavisi sürüyor

19.09.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaralı bulunan ayının Van'daki tedavisi devam ediyor.

Elektrik arızasına müdahale etmek için Kazan Vadisi'ne giden Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekiplerinin yolun kenarında yaralı bulduğu ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Van'a getirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde muayenesi yapılan ayının arka iki bacağının felç olduğu tespit edildi.

Gerekli müdahaleleri yapılan ayının merkezdeki tedavi süreci devam ediyor.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, bu yıl trafik kazalarına bağlı olarak ayı yaralanmalarının sıklıkla yaşandığını söyledi.

Ayının tedavisinin uzun süreceğini belirten Aslan, "Yaralı ayının genel muayenesini yaptık. Boyundan yaralandığı için arka ayakları felç olmuş. Hayvanı stabil hale getirdik ama felç durumu devam ediyor. Felç tedavisi uzun sürüyor. Genellikle de olumlu yanıt vermez. Biz uzun süre tedavi etmeye çalışacağız. Doğaya bırakmazsak da merkezimizde misafir edeceğiz." dedi.

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