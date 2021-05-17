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Hakkari'de yaralı bulunan vaşak tedaviye alındı

17.05.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de yaralı bulunan vaşak tedaviye alındı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, vatandaşlarca yaralı bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Akbulut köyü yakınında, dağ otları toplamaya giden vatandaşlar, yaralı ve bitkin haldeki vaşağı fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanı, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirdi.

Merkezde görevli veteriner hekim Faysal Cindioğlu, burada beslenmesi sağlanan vaşağın tedavisine başladı.

Yapılan muayenede, vaşağın herhangi bir kırık veya çıkığının bulunmadığını belirlediklerini aktaran Cindioğlu, "Vaşak güçten düşmüş. Sinir dejenerasyonuna uğradığını, kas sisteminde sıkıntı olduğunu ve ayakta durmakta zorlandığını tespit ettik. Buna yönelik tedaviyi başlattık. Şu an tedavisini yapıyoruz. Yaklaşık bir hafta müşahede altında tutacağız. İyileştikten sonra aldığımız bölgeye tekrar salacağız." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Mehmet Yıldız da hayvanın köyden 2,5 kilometre mesafede bulunduğunu ve orada ayı yuvası olduğunu anlatarak, vaşağın, ayının saldırısına uğramış olabileceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.

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