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Hakkari’de YKS huzur içinde geçti

HAKKARİ HABERLERİ  | 28.06.2020 15:05 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) Hakkari’de huzur ve güven içerisinde geçti.Her türlü önlemin alındığı ve yaklaşık 9 bin öğrencinin YKS’ye girdiği Hakkari’de sınav huzur ve güven içerisinde geçti.

Hakkari’de YKS huzur içinde geçti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) Hakkari’de huzur ve güven içerisinde geçti.
Her türlü önlemin alındığı ve yaklaşık 9 bin öğrencinin YKS’ye girdiği Hakkari’de sınav huzur ve güven içerisinde geçti. Hakkari Valiliği ve belediye başkanlığının konaklama, ulaşım ve kahvaltı gibi ihtiyaçlarını ücretsiz sağladığı öğrenciler, Hakkari’de mutlu ayrıldı. İl dışında gelip Hakkari’de sınava giren öğrenciler, Hakkari Valiliği ve Hakkari halkının kendilerini çok iyi karşıladığını belirterek, her türlü önlemi alan valilik ve emniyet yetkililerine teşekkür ettiler.
Öğrencileri ile beraber gelen veliler ise huzurunu yaşayan Hakkari’nin misafirperver valisi ve halkına minnettar olduklarını belirterek, sınavın sorunsuz olarak geçtiğini söylediler.

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