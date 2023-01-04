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Hakkari’de yol onarım ve stabilize çalışması devam ediyor

04.01.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, beklenen karın bu yıl halen yağmaması üzerine köy ve mezra yollarında onarım, genişletme ve stabilize çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Hakkari’de yol onarım ve stabilize çalışması devam ediyor

Merkezden 56 kilometre mesafede bulunan Kayalık köyü Meşeli mezrasında yol onarım, genişletme ve stabilize çalışmaları tamamlandı. Kayalık Köyü Muhtarı Hasan Kaçmaz, geçit vermeyen köy ve mezra yollarında çalışma başlatan Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Muhtar Kaçmaz, gecesini gündüzüne katarak çalışan ekiplere de teşekkür etti.

İl Özel İdaresi 2019-2022 yılında 3 bin 590 istinat ve taş duvar, 46 adet menfez köprü hizmete sunarak yol güzergâhlarını yaptığı sanat yapılarıyla yolları daha güvenli hale getirmişti.

Şemdinli ilçesi Konur köyünde bin 100 metre arazi yolu ve bin 500 metre sulama kanalı da yapan ekipler, hafta içi ve hafta sonu yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.


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