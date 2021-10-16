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Hakkari'de Yunus Emre için vefatının 700'üncü yılında anma programı düzenlendi

16.10.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de Yunus Emre için vefatının 700'üncü yılında anma programı düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Mutasavvıf ve halk şairi Yunus Emre, vefatının 700'üncü yılında Türk Tarih Kurumunca Hakkari'de düzenlenen programla anıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konferans salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hakkari'nin tanıtıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, konuşmasında Yunus Emre'yi vefatının 700. yılında rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi.

Yunus Emre'nin ahlaki değerlerin zihinlerde ve gönüllerde yer edinmesinde önem taşıdığını ve dilde yeniliklere imza atan kurucu bir şair olduğunu belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"2021 senesi tarihimiz ve kültürümüz açısından birçok önemli yıl dönümünü barındırmaktadır. Bu sene İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin 100. yılı olmasının yanı sıra Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin ebediyete irtihalinin 750. sene-i devriyesidir. Yine 2021 yılı Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümüne de tekabül etmektedir. Bu amaçla Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2021 yılı İstiklal Marşı, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli yılı ilan edilmiştir. Bu milletimiz için çok anlamlı ve önemlidir. Bu etkinliklerle Yunus Emre'yi yad etmenin yanı sıra onun mesajlarını milletimize, tüm dünyaya bir daha hatırlatmaya, ulaştırmaya çalışmaktayız."

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin de Yunus Emre'nin büyük bir mutasavvıf olduğunu dile getirerek, "Anadolu, Yunus Emre ile Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleriyle, Mevlana ile Ahmed-i Hani ile dolayısıyla ilahi aşkı, ruhun önemini bize anlatan düşünürlerle mayalanmış." dedi.

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın Yunus Emre'yi anlattığı programda sanatçı Mehmet Kemiksiz, şairin eserlerinden oluşan ilahileri seslendirdi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyeleri ve uzmanları, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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