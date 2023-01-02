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Hakkari'de Zap Suyu'nun karşı tarafında mahsur kalan köpek botla kurtarıldı

02.01.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de Zap Suyu'nun karşı tarafında mahsur kalan köpek, ekipler tarafından botla kurtarıldı.

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Kunebız Tüneli yakınında bir köpeğin mahsur kaldığını görenler durumu belediyeye bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Afet ve Acil Durum (AFAD), Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri ile Gençlik ve Spor İl müdürlüklerine bağlı ekipler, şişirdikleri botla suyun karşısına geçti.

Karnı doyurulduktan sonra ekiplerin bulunduğu yere getirilen köpek, belediye kliniğine götürüldü.

AFAD Müdürü Resul Karadeniz, belediye ve rafting antrenörlerinin desteğiyle köpeği kısa sürede bulunduğu yerden aldıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Veteriner Fatih Çiftçi de köpeğin durumunun iyi olduğunu, her ihtimale karşı muayene edeceklerini aktardı.

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Hakkari köpek bot kurtarma

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