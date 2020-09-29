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Hakkari’de zehirlenen tilki tedavi altına alındı

HAKKARİ HABERLERİ  | 29.09.2020 12:09 | Son Güncelleme

Hakkari’de zehirlendiği belirlenen bir tilki, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.Bağlar Mahallesi’nde gelen bir ihbar üzerine bölgeye giden veteriner ekibi, yerde yatan bir tilkiyle karşılaştı.

Hakkari’de zehirlenen tilki tedavi altına alındı

Hakkari’de zehirlendiği belirlenen bir tilki, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.
Bağlar Mahallesi’nde gelen bir ihbar üzerine bölgeye giden veteriner ekibi, yerde yatan bir tilkiyle karşılaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan tilki, hemen belediye kliniğine getirildi. Burada yapılan muayenesinde zehirlendiği anlaşılan tilkiye gereken medikal ve serum tedavisi yapıldıktan sonra müşahede altına alındı. Tilkinin iyileştikten sonra doğal yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi.

Hakkari’de zehirlenen tilki tedavi altına alındı

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