YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’deki iş yerleri dezenfekte edildi

Hakkari’deki iş yerleri dezenfekte edildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 28.05.2020 09:26 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi, kentteki hukuk ve mali müşavir bürolarını dezenfekte etti.Ketteki tüm iş yeri ve kamu kurum ve kuruluş binalarıyla, parklar, hayvan barınaklarını dezenfekte eden belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari’deki iş yerleri dezenfekte edildi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi, kentteki hukuk ve mali müşavir bürolarını dezenfekte etti.
Ketteki tüm iş yeri ve kamu kurum ve kuruluş binalarıyla, parklar, hayvan barınaklarını dezenfekte eden belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi, daha önce olduğu gibi tekrar hukuk, mali müşavirler ve özel büroları büyük bir titizlikle dezenfekte etti.
İş yerleri sahipleri, dezenfekte ekibinin çalışmaları ile büyük bir başarı elde ettiğini belirterek, bu duyarlılıkta dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.

Hakkari’deki iş yerleri dezenfekte edildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Öğretim üyesi üreticileri uyardı

Öğretim üyesi üreticileri uyardı

Keçiören’de 52 cami dezenfekte edilerek ibadete hazırlandı

Keçiören’de 52 cami dezenfekte edilerek ibadete hazırlandı

Başkent’te sokağa çıkan 14 yaş altı çocuklar için parkta kitap dağıtıldı

Başkent’te sokağa çıkan 14 yaş altı çocuklar için parkta kitap dağıtıldı

Tepebaşı’ndan vergi hatırlatması ve ödeme kolaylığı

Tepebaşı’ndan vergi hatırlatması ve ödeme kolaylığı

Beypazarı’nda camiler ibadete hazır

Beypazarı’nda camiler ibadete hazır

Hakkari Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
02:57
Sabah
04:40
Öğle
12:07
İkindi
15:59
Akşam
19:25
Yatsı
21:00

Hakkari Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Pınar Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Şifa Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Zap Nehri’nde rafting heyecanı

Zap Nehri’nde rafting heyecanı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Uzun bir aradan sonra 14 yaş ve altı çocuklar sokağa çıktı

Uzun bir aradan sonra 14 yaş ve altı çocuklar sokağa çıktı

Trabzonlu kadın polis, Hakkari halkının gönlünde taht kurdu

Trabzonlu kadın polis, Hakkari halkının gönlünde taht kurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.