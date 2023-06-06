Hakkari’deki işletmelere yönelik genel denetim

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıtalar; fırın imalathaneleri, zincir marketler ve yerel marketleri büyük bir titizlikle denetledi. Zabıta ekipler, iş yerini denetleyerek hijyen konusunda uyarılarda bulunuldu. Etiket fiyatı ve son kullanma tarihlerinin de kontrol edildiğini söyleyen zabıta yetkilileri, “Vatandaşlarımız rahat olsun, onlar bize ihbarda bulundukları sürece gereğini yapmaya devam edeceğiz. İlimiz merkezinde bulunan yerel ve zincir marketler ile kasaplar ve fırınların denetimi özenle gerçekleştirilmiştir.

Marketlerde bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerine tek tek bakılmıştır. Raf kasa uyumuna bakılmıştır. Gerekli tüm uyarılar yapılmıştır. Fırınlarda hijyen uyarılarında bulunulmuş olup, ekmek gramajlarına titizlikle bakılmıştır. Zabıta ekibimizce denetimler devam etmektedir" denildi.

