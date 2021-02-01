Hakkari’deki kar dağları şehir dışına çıkartılıyor

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi kent merkezinde biriken kar dağlarını şehir dışına çıkartmaya başladı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle 115 yerleşim yerinin kapandığı Hakkari’de, il özel idaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken, Hakkari Belediyesi ise çarşı merkezindeki karları kent dışına çıkartıyor. Sabah saatlerinde iş makinelerinin desteği ile çarşı merkezinde toplatılan kar yığınları ise dağları aratmadı. Belediye ekipleri, kar dağlarını kamyonlarla kent dışına çıkartma çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

