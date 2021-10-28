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Hakkari'deki kazada şehit olan sözleşmeli er Sel'in ailesine şehadet haberi verildi

28.10.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'deki kazada şehit olan sözleşmeli er Sel'in ailesine şehadet haberi verildi

Hakkari'deki askeri araç kazasında şehit olan piyade sözleşmeli er Ebubekir Sel'in Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi.

Vali Yardımcısı ve Andırın Kaymakam Vekili Cuma Emeç, Belediye Başkanı Ahmet Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı İbrahim Çakır ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri, 23 yaşındaki Sel'in şehadet haberini Altınyayla Mahallesi'nde ikamet eden babası Ergül ile annesi Selma Sel'e ulaştırdı.

Şehidin yakınlarını askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

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