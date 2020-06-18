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Hakkari’deki okullar LGS’ye hazır

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.06.2020 15:47 | Son Güncelleme

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait dezenfekte ekipleri, Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde il merkezi ve ilçelerdeki okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.Ekipler, okullarda kapı kollarından masa ve sıralara, öğretmen odalarından lavabolara kadar her yeri karış karış dezenfekte etti.

Hakkari’deki okullar LGS’ye hazır

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait dezenfekte ekipleri, Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde il merkezi ve ilçelerdeki okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.
Ekipler, okullarda kapı kollarından masa ve sıralara, öğretmen odalarından lavabolara kadar her yeri karış karış dezenfekte etti. Sınıflar, sınav günü tekrar açılmak üzere giriş çıkışlara kapatıldı. Ekipler, ayrıca öğrencilerin sınav arasında kullanacağı okul bahçelerini de temizleyerek dezenfekte etti.
İl Milli Eğitim Müdürümü Bilal Gür, bu yıl tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını ve alınan sıkı tedbirler sonrasında yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavına (LGS) Hakkari’de 6 bin 776 öğrenci gireceğini söyledi. Gür, "İki oturum halinde gerçekleştirilecek olan sınavda bin 450 öğretmenimiz görev alacak. Öğrencilerimiz ve velilerimiz rahat olsun. Müdürlük olarak sınavların yapılacağı okullarda gereken tedbirleri aldık. Çocuklarımızın sınavlarını etkileyecek herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmamak için her türlü önlemimizi almış bulunuyoruz" dedi.

Hakkari’deki okullar LGS’ye hazır

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