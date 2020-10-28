Hakkari'deki Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 2. ayağında ikinci gün müsabakaları tamamlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarında ikinci gün müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Hakkari Valiliğinin desteğiyle, Türkiye Rafting Federasyonunca Zap Suyu'nda gerçekleştirilen şampiyona kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Depin bölgesinde 26 kulüpten 60 takım ve 450 sporcunun katılımıyla düzenlenen slalom yarışları kısa parkurda yapıldı.

Yarışlarda sporcular en iyi dereceyi almak için zorlu parkurda ter döktü.

Vatandaşların ilgiyle izlediği 2. ayak yarışları, yarın yapılacak final müsabakaları ve kapanış töreniyle son bulacak.

