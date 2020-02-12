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Hakkari’den deprem bölgesine yardım

HAKKARİ HABERLERİ  | 12.02.2020 17:03 | Son Güncelleme

Hakkari Valiliği, Malatya ve Elazığ’daki depremzedelere dualar eşliğinde 500 koli gıda paketi yardımı gönderdi.Hakkari Valiliği önünde düzenlenen programa Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı.

Hakkari Valiliği, Malatya ve Elazığ’daki depremzedelere dualar eşliğinde 500 koli gıda paketi yardımı gönderdi.
Hakkari Valiliği önünde düzenlenen programa Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı. Burada konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ülkemizi büyük bir acıya boğan Elazığ ve Malatya depreminin olduğunu hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bakanlarımız Türkiye Cumhuriyeti kurum kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, vatandaşı, askeri, polisi ve AFAD’ı ile tarihinde en hızlı şekilde müdahale edilen bir deprem yaşadık. Maalesef bu depremde 41 canımızı kaybettik. Allah bir daha bu tür felaketleri ülkemize göstermesin. Ancak şu da bir gerçek ki biz deprem kuşağı üzerindeyiz. Depremlere de her şekilde hazırlıklı olmamız gerekiyor. Elazığ ve Malatya’ya gerek Kızılay gerek AFAD aracılığı ile hakikaten çok ciddi yardımlar yapıldı. Tüm kurumlar orada konuttan diğer ihtiyaçlara kadar hepimiz seferber olduk ve çok hızlı bir şekilde ihtiyaçları karşılandı. Bizde Hakkari Valiliği olarak sofrada tuzumuz olsun amacıyla 500 koli gıda paketi gönderdik. Allah bugünleri bir daha yaşatmasın ama bu depremle göstermiştir ki Türkiye Cumhuriyeti, Hakkari’den Edirne’ye kadar tüm sivil toplum örgütleriyle vatandaşıyla bir ve beraber olmuş ve depremin acılarını en aza indirmiştir” dedi.
Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz’ün yaptığı duaların ardından yardım kamyonu deprem bölgesine doğru hareket etti.

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