YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkarigücü Spor Kulübünden örnek davranış

Hakkarigücü Spor Kulübünden örnek davranış

29.01.2021 09:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hakkarigücü Spor Kulübünden örnek davranış

Hakkarigücü Spor Kulübünün köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik başlattığı kitap kampanyası devam ediyor.Başarılarla adından söz ettiren Hakkarigücü Spor Kulübü, bu defa da eğitim destek için atağa geçti.

Hakkarigücü Spor Kulübünün köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik başlattığı kitap kampanyası devam ediyor.
Başarılarla adından söz ettiren Hakkarigücü Spor Kulübü, bu defa da eğitim destek için atağa geçti. Hakkarigücü Spor Kulübü, başlattığı kampanya kapsamında Çukurca ilçesinin Çığlı köyündeki Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir Ortaokuluna kitap desteğinde bulundu.
Hakkarigücü Spor Kulübünden yapılan açıklamada, kitap kampanyasının devam ettiği belirtilerek, “Bu konuda herkesin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Hakkarigücü ailesi olarak eğitim konusunda da ihtiyacı olan öğrencilere destek veriyoruz. Ülkesine iyi birey olma ve başarı elde etme arzuları olan çocuklarımız için el ele vererek gerek giysi gerek kitap ve kırtasiye malzemesini çocuklarımıza ulaştıralım” denildi.

Hakkarigücü Spor Kulübünden örnek davranış

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Hakkari Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
05:41
Sabah
07:04
Öğle
12:23
İkindi
15:08
Akşam
17:32
Yatsı
18:50

Hakkari Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Derman Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Zap Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Şemdinli’de yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı

Şemdinli’de yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı

Kar yağışı altında su arızası çalışması

Kar yağışı altında su arızası çalışması

Hakkari’de 234 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de 234 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Yüksekova’da yoğun kar yağışı

Yüksekova’da yoğun kar yağışı

Arka bacakları kısa doğdu

Arka bacakları kısa doğdu

Hakkari Belediyesinden karla mücadele çalışması

Hakkari Belediyesinden karla mücadele çalışması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.