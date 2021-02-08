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Hakkarili "altın kız", boksta da gözünü zirveye dikti

08.02.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Özel harekat polislerinin yönlendirmesiyle spora başlayan 13 yaşındaki Gizem Nur Tatlı, 2 yıl önce muaytaide dünya şampiyonu oldu - Daha büyük başarılara imza atmak için boks dalına geçiş yapan milli sporcu, katılacağı müsabakalarda kota alıp 2024'te Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara katılmayı hedefliyor - Gizem Nur Tatlı: "Boksta da olimpiyat şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum"

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'de elde ettiği başarılarla "altın kız" olarak adlandırılan Gizem Nur Tatlı, muaythainin ardından boksta da adını zirveye yazdırmak için ter döküyor.

Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğünde 4 yıl önce görev yapan Muaythai Milli Takım antrenörlerinden Ünal Aşık'ın yeteneğini fark ederek Polisgücü Spor Kulübüne kazandırdığı 13 yaşındaki Tatlı, kısa sürede kendini geliştirerek mili takıma girmeyi başardı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 2018'de düzenlenen Dünya Çocuklar Gençler Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü, Uluslararası Antalya Açık Kupası'nda da birinci olan milli sporcu, Antalya'da 2019'da düzenlenen Dünya Çocuklar Gençler Muaythai Şampiyonası'nda ise 32 kiloda altın madalya kazanarak bu branşta ulaşabileceği en büyük başarıyı elde etti.

Kentin "altın kız"ı olarak adlandırdığı Tatlı, daha büyük başarılara imza atmak için olimpik spor dalı olan boksa geçiş yapmaya karar verdi.

Bu dalda da adından söz ettirmek isteyen Tatlı, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli boks antrenörü Mehmet Döger gözetiminde Hakkari Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Tatlı, ulusal ve uluslararası müsabakalarda kota alıp 2024'te Paris'te düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalya kazanarak ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak istiyor.

- "Devlet büyüklerimiz her zaman destek verdi"

Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hocalarının sayesinde tanıştığı muaythaide dünya şampiyonluğuna kadar gidebildiğini söyledi.

Daha büyük başarılar elde etmek için olimpik bir spor dalı olan boksa geçiş yaptığını belirten Tatlı, şöyle konuştu:

"Dünya şampiyonu olduğumda kürsüde bayrağımızı dalgalandırmak beni çok gururlandırdı. Boksta da olimpiyat şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Bu spora başladığım ilk zamanlar zorlanıyordum. Hocamın sayesinde alıştım. Devlet büyüklerimizin bana hep destekleri oldu. Bu yüzden Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve Özel Harekat Şube Müdürümüze çok teşekkür ediyorum."

Antrenör Mehmet Döger de kentte gönüllü antrenörlük yaptığını ifade etti.

Gizem Nur Tatlı'nın boksta da güzel başarılara imza atacağına inandığını vurgulayan Döger, şunları kaydetti:

"Bu uzun bir süreç gerektiriyor. Türkiye'deki müsabakalarda iyi dereceler alıp dünya şampiyonasına katılarak iyi puanlar almalı. Kota aldıktan sonra olimpiyatlara katılabilecek. Bunu başaracağına inanıyorum. Bu spora başladığında zaman zaman ayaklarını da kullanıyordu. Kolay değil başka bir branşa hemen adapte olmak. Şu an iyi durumda. Haftanın 6 günü, günde 3 saat antrenman yapıyoruz. Hakkarili genç ve çocuklarda büyük potansiyel var. Biz de bunu ortaya çıkarmak için çabalıyoruz."

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