Hakkarili çocuklar "Geleneksel Çocuk Şenliği"nde doyasıya eğleniyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen "Geleneksel Çocuk Şenliği"ne ilgi gösteren çocuklar, oyunlar oynayarak keyifli zaman geçiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında Merzan Futbol Sahası'nda şişme oyun parkları ve çeşitli oyunlar için alan oluşturuldu.

Aileleriyle sahaya gelen çocuklar, çuval yarışı yaptı, masa ve kort tenisi ile badminton oynadı.

Halat çekme ve yüz boyama etkinliklerine de katılan çocuklar, oyun parklarında oynayarak gönüllerince eğlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, beraberinde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı Suna Üstüner ile alanı ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi, etkinlikleri izledi.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yatırımların yanı sıra kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin de sürdüğünü söyledi.

Kentteki kurumların iş birliğiyle çocuk ve gençler için birçok etkinlik düzenlendiğini belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"Bugün yapılan etkinlik kapsamında oyun alanları, çeşitli spor aktiviteleri, masa tenisinden badmintona kadar çocuklarımız bu yaz tatilinde her türlü aktiviteyi yapıyor. Özellikle pandemi sürecinde de biraz sıkılan çocuklarımız, kendilerini oyun alanında buldu. Önümüzdeki hafta Cilo Sat Gölleri Festivalimiz olacak. Eylülde Çukurca'da Fotosafari ve Doğa Sporları Festivalimiz, kışın kayak merkezinde kar şenliğimiz olacak. Hakkari festivaller, sempozyumlar, fuarlar şehri olacak. Hakkarili gençlerimiz çok yetenekli. Biz de onların bu yeteneklerini ortaya çıkaracak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Çocuklardan Leyla Berk de etkinlikte güzel oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendiklerini dile getirdi.

