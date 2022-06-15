YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkarili çocuklar karne şenliğinde eğlendi

Hakkarili çocuklar karne şenliğinde eğlendi

15.06.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkarili çocuklar karne şenliğinde eğlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de çocuklar, Belediye ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen karne şenliği etkinliğinde uçurtma uçurdu, rafting botuna bindi, şişme oyun paklarında eğlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında farklı okullarda eğitim gören çocuklar, belediyenin tahsis ettiği araçlarla Merga Bütan Kayak Merkezi'ne getirildi.

Burada İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve Yeşilay standını gezen çocuklara görevlilerce bilgiler verildi, broşür ve şapka dağıtıldı.

Alandaki gölette rafting botuna bindirilen çocuklar, ardından "Kanka" polis maskotuyla fotoğraf çektirdi, müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Şişme oyun parklarında eğlenceli zaman geçiren çocuklar, dağıtılan uçurtmaları görevliler ve ebeveynlerinin yardımıyla uçurdu. Hediyeler verilen çocuklara, Türk Kızılay ve diğer kurumlar tarafından ikramda bulunuldu.

Etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, stantları gezerek çocuklarla sohbet etti, pamuk şeker dağıttı.

Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Ünsal da çocuklar, Türk Kızılay ve Yeşilay gönüllüleri ile diğer katılımcılarla halay çekti.

Kasımoğlu, gazetecilere, bu yıl şenliğin ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Ellerinden geldiğince çocukların yanında olmaya çalıştıklarını belirten Kasımoğlu, "Belediyecilik yol, su, elektrik gibi hizmetlerden ibaret değil. Hakkari Belediyesi olarak bunu aştığımızı düşünüyorum. Bunların yanında sosyal faaliyetler de yürütüyoruz. Çocuklarımız için bu tür etkinlikler yapıyoruz. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımızın başarısı ve mutluluğu için. İnşallah çocuklarımız yeterince eğlenip keyif alırlar." diye konuştu.

Öğrencilerden Derya Ertunç da etkinlikte rafting yaptıklarını ve şişme oyun paklarında oynadıklarını dile getirdi.

Annesi ve kardeşi ile geldiğini belirten Ertunç, "Herkes çok mutlu. Pamuk şeker, boyama kitapları, anahtarlık ve şapka dağıtıldı. Halay çektik. Çok eğlenceli anlar yaşadık." dedi.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Milli Eğitim Şube Müdürü Sabah Saklı ve Kazım Gür ile Türk Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt da katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkarili aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdüHakkarili aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Gümüşhane'de yıldırım isabet eden 43 keçi telef olduGümüşhane'de yıldırım isabet eden 43 keçi telef oldu
GÜNCELLEME - Antalya'daki kavgada bıçaklanan kişi öldüGÜNCELLEME - Antalya'daki kavgada bıçaklanan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
02:49
Sabah
04:36
Öğle
12:10
İkindi
16:03
Akşam
19:35
Yatsı
21:14
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kilo vermek için uzmanların önerdiği ekmek...

Kilo vermek için uzmanların önerdiği ekmek...

Sevgilisini arabayla ezmek istedi! Olmadı tekme tokat dövdü

Sevgilisini arabayla ezmek istedi! Olmadı tekme tokat dövdü

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Dehşet bir ölümü son anda önledi! Kahraman ilan ettiler

Dehşet bir ölümü son anda önledi! Kahraman ilan ettiler

İkizlerini emzirirken paylaştı! “Yorgunum ama...”

İkizlerini emzirirken paylaştı! “Yorgunum ama...”

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.