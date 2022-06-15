Hakkarili çocuklar karne şenliğinde eğlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de çocuklar, Belediye ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen karne şenliği etkinliğinde uçurtma uçurdu, rafting botuna bindi, şişme oyun paklarında eğlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında farklı okullarda eğitim gören çocuklar, belediyenin tahsis ettiği araçlarla Merga Bütan Kayak Merkezi'ne getirildi.

Burada İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve Yeşilay standını gezen çocuklara görevlilerce bilgiler verildi, broşür ve şapka dağıtıldı.

Alandaki gölette rafting botuna bindirilen çocuklar, ardından "Kanka" polis maskotuyla fotoğraf çektirdi, müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Şişme oyun parklarında eğlenceli zaman geçiren çocuklar, dağıtılan uçurtmaları görevliler ve ebeveynlerinin yardımıyla uçurdu. Hediyeler verilen çocuklara, Türk Kızılay ve diğer kurumlar tarafından ikramda bulunuldu.

Etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, stantları gezerek çocuklarla sohbet etti, pamuk şeker dağıttı.

Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Ünsal da çocuklar, Türk Kızılay ve Yeşilay gönüllüleri ile diğer katılımcılarla halay çekti.

Kasımoğlu, gazetecilere, bu yıl şenliğin ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Ellerinden geldiğince çocukların yanında olmaya çalıştıklarını belirten Kasımoğlu, "Belediyecilik yol, su, elektrik gibi hizmetlerden ibaret değil. Hakkari Belediyesi olarak bunu aştığımızı düşünüyorum. Bunların yanında sosyal faaliyetler de yürütüyoruz. Çocuklarımız için bu tür etkinlikler yapıyoruz. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımızın başarısı ve mutluluğu için. İnşallah çocuklarımız yeterince eğlenip keyif alırlar." diye konuştu.

Öğrencilerden Derya Ertunç da etkinlikte rafting yaptıklarını ve şişme oyun paklarında oynadıklarını dile getirdi.

Annesi ve kardeşi ile geldiğini belirten Ertunç, "Herkes çok mutlu. Pamuk şeker, boyama kitapları, anahtarlık ve şapka dağıtıldı. Halay çektik. Çok eğlenceli anlar yaşadık." dedi.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Milli Eğitim Şube Müdürü Sabah Saklı ve Kazım Gür ile Türk Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt da katıldı.

