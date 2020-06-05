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Hakkarili Demirel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

HAKKARİ HABERLERİ  | 05.06.2020 10:27 | Son Güncelleme

Hakkarili Demirel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Homan Demirel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini kara kalem çalışması ile çizdi.

İlçenin Güngör Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Demirel, atölyeye çevirdiği evinin bir odasında çocukluğundan bu yana resim çiziyor. Çizdiği manzara ve portreleri satarak geçimini sağlayan Demirel, hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini kara kalemle çizdi. Demirel, özenle çalışarak 24 saatte tamamladığı portreyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırmak üzere kendisini ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a teslim etti.

Demirel, en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmek olduğunu söyledi. Zamanının büyük kısmını çizim yaparak geçirdiğini anlatan Demirel, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Bu nedenle cumhurbaşkanımızın kara kalem portesini çizmeye karar verdim. Çalışmayı 24 saatte bitirdim. Kendisine takdim etmek üzere Sayın Valimize resmi teslim ettim." dedi.

Demirel'i tebrik eden Vali Akbıyık da "Homan kardeşimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın portresini çok güzel bir şekilde kara kalem çalışmış. Biz de resmi, Cumhurbaşkanlığı makamına ulaştırmak üzere teslim aldık. Bu güzel ve anlamlı çalışmasından dolayı Homan kardeşimize çok teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kaydetti.

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