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Hakkarili engelli sporcuya davet

09.02.2021 08:55 | Son Güncelleme:
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Hakkarili engelli sporcuya davet

Hakkarili Remzi Pala, A Milli Takım kadrosuna davet edildi.Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcusu Remzi Pala, 8-19 Şubat’ta Yalova’da gerçekleştirilecek olan genç milli takım kampına davet edildi.

Hakkarili Remzi Pala, A Milli Takım kadrosuna davet edildi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcusu Remzi Pala, 8-19 Şubat’ta Yalova’da gerçekleştirilecek olan genç milli takım kampına davet edildi. Çalışmalarına hız veren Remzi Pala, amacının A Milli Takım kadrosunda yer almak olduğunu söyledi.
Kulüp Başkanı Şükrüye Yıldız Tatlı, Remzi Pala’nın bu kampa davet edilmesinin önemli olduğunu belirterek, “Şehrimizin temsiliyeti adına da çok önemlidir. Başarılı bir kulübün sporcusu olan Remzi Pala, hem takımda hem bireysel çalışmalarda ciddi emek vermiştir. Ancak daha önemlisi maddi ve manevi desteğini esirgemeyen başta Valimiz İdris Akbıyık’a, spor tesisini gece gündüz kulübümüz hizmetine açan Gençlik ve Spor İl Müdürüz Emin Yıldırım’a, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı ve aynı zamanda takım antrenörü Mesut Keskin’e ve Cengiz Çata’ya teşekkür ediyorum" dedi.

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