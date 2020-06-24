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Hakkarili gençler depo olarak kullanılan bodrum katını stüdyoya çevirdiler

HAKKARİ HABERLERİ  | 24.06.2020 08:40 | Son Güncelleme

Hakkarili gençler, kendi imkanlarıyla bir apartmanın zemin katında depo olarak kullanılan yeri stüdyo ortamına çevirdiler.İmkansızlıklar içinde kurdukları ve Hiç Akustik ismini verdikleri stüdyoda bir araya gelen yerel sanatçı ve müzisyenlerin olduğu 20 kişilik ekip, kültürel çalışmalar yürütüyor.

Hakkarili gençler depo olarak kullanılan bodrum katını stüdyoya çevirdiler

Hakkarili gençler, kendi imkanlarıyla bir apartmanın zemin katında depo olarak kullanılan yeri stüdyo ortamına çevirdiler.
İmkansızlıklar içinde kurdukları ve Hiç Akustik ismini verdikleri stüdyoda bir araya gelen yerel sanatçı ve müzisyenlerin olduğu 20 kişilik ekip, kültürel çalışmalar yürütüyor. Hiç Akustik ailesinden Emre Aydın ve çalışma arkadaşları Burhan Tetik, Serdar Yarcı ve İlhan Akdoğan, Hakkari’nin kültür ve sanat faaliyetlerini yaşatmak ve yaygınlaştırmak adına çaba gösterdiklerini vurguladılar. Bu kapsamda Hakkari kültürünü ve yerel eserlerini unutturmamak adına ilerleyen zamanlarda da bu tür çalışmaların devam edeceğini ve destek verilirse daha kapsamlı projelerin de hayata geçirilebileceğini dile getiren sanatçılar, Hakkari’nin kültürel eserlerine sahip çıkılması gerektiğini kaydettiler.

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Güneş Eczanesi
Merkez
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