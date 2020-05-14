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Hakkarili gençlerden örnek davranış

HAKKARİ HABERLERİ  | 14.05.2020 18:34 | Son Güncelleme

Hakkari’de bir grup genç, hayırseverlerin destek vermesiyle topladıkları yardım kolilerini maddi imkanı olmayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.Hakkari’de bir grup genç, sosyal medya üzerinden açtıkları “Hakkarim Yardım” isimli sayfa üzerinden bir araya gelerek, korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl Ramazan ayında iftar çadırlarının kurulamaması nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası başlattı.

Hakkari’de bir grup genç, hayırseverlerin destek vermesiyle topladıkları yardım kolilerini maddi imkanı olmayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.
Hakkari’de bir grup genç, sosyal medya üzerinden açtıkları “Hakkarim Yardım” isimli sayfa üzerinden bir araya gelerek, korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl Ramazan ayında iftar çadırlarının kurulamaması nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası başlattı. Hayırseverlerin sosyal medya hesapları üzerinden destek vermesiyle iftar sonrası bir araya gelen Hamdullah Kaya, Serkan İrden, Dilek Arslan, Nimet Artan, Şilan Engin, Mizgin Çetinkaya ve Yusuf Özer isimli gençler, tespit ettikleri ailelere zarf içerisinde nakdi para desteği, erzak kolileri, halı, battaniye, çocuk giyimi ve oyuncakları evlerine götürerek teslim ediyor.
Kampanyayı başlatan gençlerden Hamdullah Kaya, 2 aydır hem dünya genelinde hem de Türkiye’de virüsten dolayı maddi anlamda sıkıntıların yaşandığını söyledi. Kaya, “Hakkarili gençler olarak kendi aramızda bir şeyler yapmak istedik. Bu konuda kentte bulunan iş insanları ve hayırseverlerin desteği ile kampanyayı farklı bir boyuta taşımak istedik. Bugün ziyaret ettiğimiz ailenin durumu iyi değil. Zaten kadının eşi yurt dışında çalıştığı için 2 aydır virüs nedeniyle sınırlar kapalı olması nedeniyle geri dönüş yapamadı. Bizler arkadaşlarla sosyal medyada tanışıp, durumu kötü olan ailelere destek olmaya çalışıyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olmak isteyen herkesin desteklerini bekliyoruz. Tespit ettiğimiz 20’ye yakın dar gelirli aile var. Mübarek bir ay olan Ramazan ayındayız. Fitrelerinizi, zekatlarınızı maddi durumu iyi olmayan ailelere versek onlara büyük destek sağlamış oluruz. Bizlere destek olmak isteyen hayırseverler bizim sosyal medyada ‘Hakkarim Yardım’ sayfasından destek olabilirler” dedi.

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