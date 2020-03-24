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Hakkarili kuyumcular kapatma kararı aldı

HAKKARİ HABERLERİ  | 24.03.2020 18:07 | Son Güncelleme

Hakkari Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Gür, hükümetin 81 ilde almış olduğu korona virüs tedbirlerine destek amaçlı kuyumcular olarak kapatma kararı aldıklarını söyledi.Açıklamalarda bulunan Başkan Gür, tüm dünyada ve ülkemizde baş gösteren korona virüsü salgınını öldürücü etkisi olduğunu hatırlatarak, “Ülkemizin piyasalarını, özel finans kurumları ve piyasa döviz ve altın kurlarını belirleyen serbest piyasa araçlarının salgın dolayısıyla kapalı bulunması dolayısıyla baş gösteren belirsizlik ve sektörümüzde bulunan esnaf olarak iş yerlerimizin küçüklüğü dolayısıyla enfeksiyon riskinin fazla olması dolayısıyla kendimizi tehdit altında hissetmekteyiz.

Hakkarili kuyumcular kapatma kararı aldı

Hakkari Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Gür, hükümetin 81 ilde almış olduğu korona virüs tedbirlerine destek amaçlı kuyumcular olarak kapatma kararı aldıklarını söyledi.
Açıklamalarda bulunan Başkan Gür, tüm dünyada ve ülkemizde baş gösteren korona virüsü salgınını öldürücü etkisi olduğunu hatırlatarak, “Ülkemizin piyasalarını, özel finans kurumları ve piyasa döviz ve altın kurlarını belirleyen serbest piyasa araçlarının salgın dolayısıyla kapalı bulunması dolayısıyla baş gösteren belirsizlik ve sektörümüzde bulunan esnaf olarak iş yerlerimizin küçüklüğü dolayısıyla enfeksiyon riskinin fazla olması dolayısıyla kendimizi tehdit altında hissetmekteyiz. Bu sebeplerden dolayı Hakkari merkezinde Hakkari Vergi Dairesine kayıtlı kuyumcu esnafı olarak ortak bir karar alınıncaya kadar kapatma kararı almış bulunmaktayız ve evde kal Hakkari diyoruz” dedi.

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