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Hakkarili müzik öğretmeni "zümrüt gözleri" Van’da klip çekti

HAKKARİ HABERLERİ  | 05.03.2020 11:33 | Son Güncelleme

Hakkarili müzik öğretmeni Şaban Çiftçi, söz ve müziği kendisine ait olan “zümrüt gözlerin” adlı şarkıya klip çekti.Hakkarili ve 6 yıllık müzik öğretmeni olan 34 yaşındaki Şaban Çiftçi, 15 yıl boyunca karşılıksız aşk hikayesini konu alan (Zümrüt Gözlü) kadın için yapılmış bir şarkı ve bu hikayeden esinlenerek çektiği klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hakkarili müzik öğretmeni Şaban Çiftçi, söz ve müziği kendisine ait olan “zümrüt gözlerin” adlı şarkıya klip çekti.
Hakkarili ve 6 yıllık müzik öğretmeni olan 34 yaşındaki Şaban Çiftçi, 15 yıl boyunca karşılıksız aşk hikayesini konu alan (Zümrüt Gözlü) kadın için yapılmış bir şarkı ve bu hikayeden esinlenerek çektiği klip sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hakkari’deki bir okulda görevli olan müzik öğretmeni Şaban Çiftçi’nin güzel sesi ile bütünleşen klip birçok yetenekli gence de ilham oldu.
Müzik öğretmeni Çitçi, “15 yıllık karşılıksız bir aşk hikayesinin kom edildiği ve gözleri yeşil bir kadına yazmış olduğum bir eser ve uzun uğraşlar sonucu bu eseri klibe dönüştürdüm. Tabi bu şarkıya yaptığım klipte emeği geçen başta aranjörüm ve yapımcım olan değerli Van Bilim Serhat İlim Müzik şirketi grubu sahibi Serhat hocama klibimde benimle yer alan sevgili hanımefendiye, iç ve dış olmak klip sürecinde bizleri kırmayıp mekanlarını bizlere sunan Vanlı esnaf ve iş adamı abilerime ve bunun şahsında bütün Van halkına şükranlarımı sunar" dedi.

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