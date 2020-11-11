Hakkarili sporcular kamptan memnun ayrıldı

Antalya’da organize edilen gelişim kamplarına katılan Hakkarili sporcular memnun ayrıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde güreşi canlandırıp, alt yapıya destek sağlamak amacıyla 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gelişim kampı düzenledi. Batman, Diyarbakır, Hakkâri, Siirt, Şırnak ile Van illerinden sporcu ve antrenörlerin katılım sağladığı gelişim kampına Hakkâri’den de 20 sporcu ve 5 antrenör katıldı.

Hakkâri Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Antalya’da organize edilen gelişim kamplarına Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 3 grup halinde 20 ilden 60 antrenör ile 600 sporcunun kampa davet edildiğini söyledi. Yıldırım, "Yetenekli gençleri Türk sporuna kazandırmak, bölgemizde özellikle güreş branşının yayılmasını sağlamak ve milli takımımızı ulusal ve uluslararası arenada temsil edecek sporcuların yetişmesi anlamında çok faydalı bir kamp gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda kampının gerçekleşmesini sağlayan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’a, Bakanlığımıza, valiliğimize ve emeği olan herkese teşekkür eder, kampa davet edilen antrenör ve sporcularımı tebrik ediyorum" dedi.

Güreş İl Temsilcisi Sefer Özatak ise Hakkari’den ilk aşamada 13-15 yaş aralığı 20 sporcu ve 5 antrenörün kampı çok memnun ve mutlu bir şekilde tamamladıklarını belirterek, fiziksel ve kişisel gelişim olarak sporculara büyük bir katkı sağladığını dile getirdi.

