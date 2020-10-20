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Hakkarili sporcular, Zap Suyu'nda Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 20.10.2020 15:49 | Son Güncelleme

Hakkarili sporcular, Zap Suyu'nda Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 25-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışları öncesi kentteki takımlar, hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Valilik ile Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteklediği çeşitli kategorilerdeki 5 rafting takımının sporcuları, şampiyonada başarılı olmak ter döküyor.

Organizasyona ev sahipliği yapacak kenti en iyi şekilde temsil etmek isteyen sporcular, her gün Zap Suyu'nda kürek çekiyor.

Antrenörü Ramazan İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Rafting Şampiyonası'nın ilk kez Hakkari'de gerçekleştirileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Kentten organizasyona 5 takım katılacak. Yarışlar 25 Ekim'de başlayacak. Birçok ilde yarışlara katıldık. Farklı yerlerde dereceler elde ettik. Beytüşebbap'ta düzenlenen yarışta karma takımımız Türkiye ikinciliği, açık yaş takımımız da Türkiye üçüncülüğü kazandı. Çalışmalarımız güzel geçiyor. Daha iyi dereceler elde etmek istiyoruz. Şampiyonaya ev sahipliği yapacağımız için heyecanlıyız."

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