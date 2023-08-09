Hakkârililer dev ekranda çizgi film izledi

Kent Park’ta düzenlenen etkinliğe çocuklar, aileleri ile birlikte katıldı. Belediye görevlileri tarafından çocuklara ücretsiz mısır ikramı yapılırken, aileler de çocukları ile birlikte dev ekranda çizgi film izlemenin sevincini yaşadı.

Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsa Ölmez, etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Akşamları Kent Park’ın renklendiğini belirten vatandaşlar ise yaz aylarında bu tür etkinlikleri halka sunan belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

