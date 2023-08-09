YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkârililer dev ekranda çizgi film izledi

Hakkârililer dev ekranda çizgi film izledi

09.08.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari Belediyesi tarafından ’Hakkari’de Hayat Var’ sloganıyla başlatılan açık hava çocuk etkinlikleri devam ediyor.

Hakkârililer dev ekranda çizgi film izledi

Kent Park’ta düzenlenen etkinliğe çocuklar, aileleri ile birlikte katıldı. Belediye görevlileri tarafından çocuklara ücretsiz mısır ikramı yapılırken, aileler de çocukları ile birlikte dev ekranda çizgi film izlemenin sevincini yaşadı.

Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsa Ölmez, etkinliklerin devam edeceğini söyledi.
Akşamları Kent Park’ın renklendiğini belirten vatandaşlar ise yaz aylarında bu tür etkinlikleri halka sunan belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildiDiyarbakır'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Alaplı’da halk otobüslerine zam geldiAlaplı’da halk otobüslerine zam geldi
İkiz plakalı tırla 25 ton un çaldılarİkiz plakalı tırla 25 ton un çaldılar
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 9 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:36
Sabah
05:08
Öğle
12:16
İkindi
16:03
Akşam
19:13
Yatsı
20:39

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Çarşamba

Derman eczanesi
Semdinli
Bulutlar eczanesi
Yuksekova
Erdin eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Özgür Demirtaş'ın Buket Aydın'a 'kredi kartı' yanıtı sosyal medyayı salladı!

Özgür Demirtaş'ın Buket Aydın'a 'kredi kartı' yanıtı sosyal medyayı salladı!

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.