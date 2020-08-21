Hakkari’nin en büyük camisi dualarla ibadete açıldı

Hakkari’de Selçuklu mimarisinden esinlenerek yapılan ve aynı anda 2 bin 500 kişinin ibadet yaptığı Ulu Cami dualar eşliğinde ibadete açıldı.

2015 yılında Atlılar Caddesi üzerinde bin 750 metrekare alan üzerinde Selçuklu mimarisinden esinlenerek yapımını başlanan ve kentin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan 3 katlı ve asansörlü Ulu Cami kurban kesimi ve dualar eşliğinde ibadete açıldı. Ulu Cami’nin açılış programı İl Müftü Vekili Mikail Polat duaları ve kurban kesimi ile başladı. Burada konuşan Vali İdris Akbıyık, Selçuklu mimarisinden esinlenerek yapılan ve aynı anda 2 bin 500 kişinin ibadet yapabileceği Ulu Cami açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, ”Bulak Mahallesi’nde Selçuklu mimarisiyle yapılan caminin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kente kazandırılmıştır. Cuma namazıyla ibadete açılan caminin yapılması için büyük emek verilmiştir. Her şehrin Ulu Cami ve Ayasofya gibi sembol camileri var. Bu cami de inşallah Hakkari’nin sembol camisi olacak. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir cami. Kur’an kursu, asansörü, gasilhanesiyle modern bir camimiz. Bu mübarek günde inşallah Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyle İslam alemi, Türk milleti ve ülkemiz yeni dünya düzeninde daha önemli misyonlarla yerini alacak. Camimiz kentimize, ülkemize, İslam alemine hayırlı olsun. Emeği geçen sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve herkese teşekkür ederiz” dedi.

İl Müftü Vekili Mikail Polat’nın verdiği vaaz ve Yüksekova Müftüsü Şevki Şahin ezan okumasının ardından 2 bin 500 kişi aynı anda Cuma namazı kıldı.

Açılışa Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Tevik Kumbasar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti eski Milletvekili Abdulmutalip Özbek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar, İl Müftü Vekili Mikail Polat, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, AK Parti eski İl Başkanı Nurettin Fırat, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi Av. Abdulmecit Tarhan, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, Yüksekova Müftüsü Şevki Şahin, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

