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Hakkari’ye doktor ataması

HAKKARİ HABERLERİ  | 27.01.2020 13:58 | Son Güncelleme

Hakkari Devlet Hastanesine değişik branşlardan yeni doktorların atandığı belirtildi.Hakkari Devlet Hastanesine mecburi hizmet kurasında açılan kadrolar dışında kalan ve eksiklik yaşanan branşlara Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirmeler yapılmak suretiyle uzman hekim ataması yapıldı.

Hakkari’ye doktor ataması

Hakkari Devlet Hastanesine değişik branşlardan yeni doktorların atandığı belirtildi.
Hakkari Devlet Hastanesine mecburi hizmet kurasında açılan kadrolar dışında kalan ve eksiklik yaşanan branşlara Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirmeler yapılmak suretiyle uzman hekim ataması yapıldı. Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bu görevlendirmelerle Hakkari Devlet Hastanesinde vatandaşlara daha iyi hizmet sunulacağını belirterek, “Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, bakanlık yetkililerine ve valimize teşekkürlerimizi arz ederiz. Hastanemize göğüs hastalıkları, üroloji, kadın doğum, KBB ve çocuk hastalıkları branşından doktor atanmıştır” denildi.

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