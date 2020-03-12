YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. ’Hakkın Sesi Mehmet Akif Ersoy’ paneli gerçekleşti

’Hakkın Sesi Mehmet Akif Ersoy’ paneli gerçekleşti

BİLECİK HABERLERİ  | 12.03.2020 16:50 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının organize ettiği ‘Hakkın Sesi Mehmet Akif Ersoy’ paneli gerçekleşti.İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi düzenlenen ‘Hakkın Sesi Mehmet Akif Ersoy’ paneliyle kutlandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının organize ettiği ‘Hakkın Sesi Mehmet Akif Ersoy’ paneli gerçekleşti.
İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi düzenlenen ‘Hakkın Sesi Mehmet Akif Ersoy’ paneliyle kutlandı. Açılış konuşması yapan panel Başkanı Prof. Dr. Cihan Özdemir, günümüz dünyasında devlet, millet, bayrak, vatan ve kültür gibi kutsal kavramların kaybolmasına yönelik endişesini dile getirerek, toplumun örnek alması ve öğrenmesi gereken, doğru rol modellere ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu noktada herkesin bir gün Mehmet Akif Ersoy olma ihtimalinin var olduğunu söyleyen Özdemir, Mehmet Akif Ersoy’u anlamanın ve anlatmanın önemini vurguladı.
Panelde Ersoy’un fikir dünyasından bahseden Dr. Öğr. Üyesi Yakup Öztürk, terakki, İslam ve Müslümanlık, ahlak ve ırkçılık konu başlıklarında dinleyicilere bilgiler verdi. Ersoy’un ahlak anlayışını bizzat kendisine ait olan, “Kendi ahlakıyla bir millet ölür, yahut yaşar” sözleriyle aktaran Öztürk, batının ilminin ve tekniğinin alınması, fakat ahlakının bırakılması gerektiği düşüncesini yine Ersoy’un dizelerinden örneklerle paylaştı.

"İstiklal Marşı için teklif edilen 500 lirayı reddetti"
Panelin diğer bir konuşmacısı olan Dr. Öğr. Üyesi Erdem Dönmez, cemiyet ve mücadele adamı olarak Mehmet Akif Ersoy’dan bahsetti. Konuyu, Millî Mücadele’nin kronolojik tahliliyle anlatan Dönmez, “Hayatı yoksullukla mücadele içinde geçen Akif, hiçbir zaman kişisel çıkarlarını şahsiyetinin önüne koymaz. İstiklal Marşı için teklif edilen 500 lirayı reddettiğinde cebinde borç aldığı 2 lirasının olması bunun en açık delilidir. Yine hayatı cehaletle mücadele halinde geçen Akif, topluma ulaşabilmek adına her yolu kullanmış, yüksek sesle mücadelesini sürdürürken yeri geldiğinde suskunluğuyla da aynı tavrı sürdürmesini bilmiştir. Akif’in mücadelesinin en temel özelliklerinden biri de ye’se yer vermemesidir. O, kurtuluşu inanmak ve ümit etmekte görür. Onun ümidi inanmış bir insanın ümididir. Ona göre inanan insan üstündür ve kazanacaktır" dedi.

"Sade bir dil kullanan ancak eski şiirin estetiğini de devam ettiren bir şair"
Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Öztürk ise, Mehmet Akif Ersoy’un mücadelesine tanıklık eden şiirlerine ve sanatına örneklerle ışık tuttu. Meşrutiyetin hâkim olduğu zamanlarda halkçılık anlayışının da olduğunu vurgulayarak, sanatta halkın sorunlarına yer vermenin, hakikati oluşturduğuna olan inancından bahsetti. Ersoy’un şiirde, ilhamdan öte çalışmaya inandığını belirten Öztürk, sade bir dil kullanan ancak eski şiirin estetiğini de devam ettiren bir şair olduğunun altını çizdi. Öztürk sunumunda, Mehmet Akif Ersoy şiirlerini hazırlık, ustalık ve son dönem örnekleri üzerinden dinleyicilerle paylaştı.
Hakkın Sesi Mehmet Akif Ersoy Paneli, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cihan Darcan ve Prof. Dr. Cihan Özdemir tarafından panelistlere teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından, Mehmet Akif Ersoy’un ‘Bülbül’ şiirinin okunmasıyla son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

Lastik fabrikasında kaza 1 işçi yaşamını yitirdi

Lastik fabrikasında kaza 1 işçi yaşamını yitirdi

Çankırı Belediyesinde mesaiye İstiklal Marşı okunarak başlandı

Çankırı Belediyesinde mesaiye İstiklal Marşı okunarak başlandı

Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteorolojiden çığ uyarısı

Bilecik Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:09
Öğle
13:15
İkindi
16:33
Akşam
19:10
Yatsı
20:28

Bilecik Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Yeşilkent Eczanesi
Bozuyuk
Olcay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

Bu ilçede internet bedava

Bu ilçede internet bedava

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Bilecikspor’da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında

Bilecikspor’da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.